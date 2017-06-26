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Hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kadın gözaltına alındı

Hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kadın gözaltına alındı

26 Haziran 2017 Pazartesi 17:05
Hava destekli uyuşturucu operasyonu
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BEYOĞLU İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı ve Hacıahmet Mahallesi’nde daha önceden belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık kararı ile arama yapılan evlerde satışa hazır bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kadın gözaltına alındı. Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis ekiplerinin katıldığı operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonuİstanbul
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