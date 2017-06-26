Hava destekli operasyon! 4 terörist öldürüldü

TSK, Erzincan'ın Kemah ilçesinde icra edilen hava destekli operasyonda bölgede bulunan güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, bir adet el dürbünü ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi.
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