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Hastaneden dönen kamyonet dereye uçtu!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hastaneden döndükleri öğrenilen Özgür Tütü idaresindeki kamyonet, yaklaşık 350 metrelik dereye uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı

Hastaneden dönen kamyonet dereye uçtu!

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hastaneden döndükleri öğrenilen Özgür Tütü idaresindeki kamyonet, yaklaşık 350 metrelik dereye uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı

22 Nisan 2017 Cumartesi 09:26
Hastaneden dönen kamyonet dereye uçtu!
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Özgür Tütü (30) idaresindeki 41 AH 125 plakalı kamyonet ile gittikleri Bozkurt Devlet Hastanesinde yakını Mehmet Turgut’u muayene ettirdikten sonra Dursun Köyüne dönmek isterken Bayramgazi Köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 350 metrelik dereye yuvarlandı. Yaşanan feci kazada araç sürücüsü Özgür Tütü ile Mehmet Turgut yaralandı, araçta bulunan Niyazi Tütü (48) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan araçtan yaralıları, Bozkurt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Bozkurt Acil Sağlık ekipleri ile UMKE ekiplerinin müşterek çalışması sonucu güçlükle çıkartıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu uçurumdan halatlarla çekilerek çıkartılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslara bindirilerek Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, Bozkurt’taki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Niyazi Tütü’ün cenazesi ise, uçurumdan Kastamonu AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KastamonuÖzgür TütüBayramgazi Köyü
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