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Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı

Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesindeki kafeteryanın bahçesinde sehpa olarak kullanılan mermer parçasının Roma dönemine ait olduğu belirlendi

Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı

Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesindeki kafeteryanın bahçesinde sehpa olarak kullanılan mermer parçasının Roma dönemine ait olduğu belirlendi

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:45
Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı
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ALINAN bilgiye göre, bir vatandaşın kafeterya bahçesindeki mermer parçasının tarihi eser olduğu yönündeki ihbarını değerlendiren Manisa İl Kültür ve Turizm Müze Müdürlüğü yetkilileri, inceleme başlattı. Ekipler ilk incelemede, bin 500 ila bin 800 yıl önceye tarihlenen  mermerin Roma dönemine ait bir sütunun parçası olduğunu saptadı. Mermer parçası, ayrıntılı inceleme için Müze Müdürlüğüne götürüldü.  Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermerin tam olarak hangi döneme ve antik bölgeye ait olduğunun belirlenmesi için detaylı araştırma yürütüldüğünü bildirdi. Hastane Başhekimi Sabri Taşçıoğlu ise hastanenin açılışından bu yana mermerin bahçede bulunduğunu, daha önce tarihi değeri olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılmadığını belirterek, "Tarihi bir değeri olduğunu bilseydik muhakkak muhafaza altına alır, durumu yetkililere bildirirdik." dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Turgutlu Devlet HastanesiBahçesindeki MermerTarihi Eser
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