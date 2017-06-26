Hareket halindeyken alev aldı

ANKARA-Zonguldak karayolu Ataköy Köyü mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HC 9585 plakalı hafif ticari araç, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücünün sağa çekip müdahale ettiği alevler, tüm çabalarına karşın aracı sardı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ile Devrek Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.

Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının, elektrik aksamından çıktığı belirlendi.