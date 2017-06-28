Hamamda kalp krizi öldürdü

OLAY, Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir hamamda yaşandı. İddialara göre hamama giren Ali Keskiner (81), fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören hamam çalışanları ise durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Öte yandan yaşlı adamın cansız bedeninin Yunus Emre Devlet Hastanesi moguna kaldırıldığı öğrenildi.
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