'Halo Dayı' konuştu, PKK’lı bombacıya yardım eden çift yakalandı

ADANA Valiliği’nin yanındaki otoparkta 24 Kasım’da 2 sivil memurun şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili çalışma yapan polis, aynı gün Sarıhamzalı Mahallesi’nde bombalı saldırıya giden PKK’lı teröristi ölü olarak ele geçirdi. Araçta yapılan aramada, düzenekle patlatılmak üzere hazırlanmış 150 kilo bomba ele geçirildi.

Her iki olayın da birbiri ile bağlantılı olduğunu belirleyen polis, örgütün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu Halo Dayı lakaplı Eyüp Çelik’i de yakalandı. Tutuklanan Çelik, verdiği ifade doğrultusunda 80 kişi yakalandı.

Çelik’ten elde edilen bilgilerle çalışmasını sürdüren polis, bombalı eyleme giderken öldürülen PKK’lıya yardım ve yataklık ettiği belirlenen Serhat Taşdelen ile nikahsız eşi Bedriye T.’yi, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına aldı.

İkinci saldırının hedefi olan Adana Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde keşif yapıp, aracın takip etmesi gereken güzergah ve sonrasında kaçış noktalarını belirledikleri saptanan Taşdelen ile nikahsız eşi T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Taşdelen tutuklanırken, Bedriye T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.