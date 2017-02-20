Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -3°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.131
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5076
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

'Halk karar verecektir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda ‘hayır’, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmemektir. Referandumda ‘hayır’ diye çalışanlar ve ‘hayır’ oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir” dedi

'Halk karar verecektir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda ‘hayır’, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmemektir. Referandumda ‘hayır’ diye çalışanlar ve ‘hayır’ oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir” dedi

20 Şubat 2017 Pazartesi 00:49
'Halk karar verecektir'
banner404

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 16 Nisan 2017'de halkın tek karar merci olacağını kaydettiği açıklamasında, “Bugün halk, doğrudan yürütmeyi seçmiyor; sadece milletvekillerini yasamayı seçiyor. Yürütme, yasamadan çıkıyor ve yasamanın güvenine dayanıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halk, hem yasamayı hem de yürütmeyi ayrı ayrı ve doğrudan seçer. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halk, doğrudan yürütmeyi seçer. Yani yürütme, doğrudan halkın oyuyla belirlenir ve halkın güvenine dayanır. Halka rağmen bir yasama ve yürütme oluşmaz, oluşturulamaz, halka rağmen yasama ve yürütme değişmez, değiştirilemez. Her şey halkla olur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halkın, yasamadan ayrı ve doğrudan yürütmeyi de seçmesi, milli egemenliği ayrıca tahkim eder” ifadelerini kullandı.

“Referandumda ‘hayır’ oyu verecekler, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir”
Türk halkının, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehil olduğunu dile getiren Bozdağ, şu mesajı paylaştı:

“16 Nisan 2017'de halkımız, yürütmeyi doğrudan, aracısız seçmek isteyip istemediğine karar verecektir. Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda ‘hayır’, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmemektir. Referandumda ‘hayır’ diye çalışanlar ve ‘hayır’ oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir. Kendini ve Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görenler, referandumda ‘evet’ çıksın diye çalışacaklardır ve ‘evet’ oyu vereceklerdir. Ben, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil gördüğüm için referandumda ‘evet’ diyeceğim ve ‘evet’ çıksın diye çalışmaya devam edeceğim. Sahi siz, kendinizi ve Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görüyor musunuz? Yoksa ehil görmüyor musunuz? Karar sizin...”

banner355
Anahtar Kelimeler:
BozdağAdalet Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu
Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu
Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü
Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü
’Kayyumları vurun’ diye haber geldi
’Kayyumları vurun’ diye haber geldi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals