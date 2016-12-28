banner428
banner405

Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 273'e ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilen yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 273'e ulaştığı bildirildi

Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 273'e ulaştı
banner404
BAŞBAKANLIK Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarına alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 273'e çıktı. Yaralıların 116'sının çocuk olduğu, 98'inin il dışına sevk edildiği, 39'unun hayatını kaybettiği, tedavi gören 38 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.
AĞIR YARALILARIN SEVKİ DEVAM EDİYOR
Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sevki devam ediyor. Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 7 ambulans ve 28 sağlık personelin bulunduğu belirtildi.
banner355
Etiketler; #Halepten Türkiyeye getirilen yaralı sayısı 273e ulaştı #Halep #türkiye #Basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğü #Hatay #Cilvegözü Sınır Kapısı #reyhanlı ilçesi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
FETÖ'cü polislere operasyon
Sonraki Haber
Halep'ten Türkiye'ye getirilen yaralı sayısı 273'e ulaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.