Hakkari’de çatışma: 1 şehit

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “28 Haziran 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında 1 polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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