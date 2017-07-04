Hakan Balamir vefat etti

KOAH hastalığıyla uzun süredir mücadele eden ünlü sanatçı Hakan Balamir, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Balamir saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden ve durumu ağırlaşan Balamir, bugün saat 20.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.
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