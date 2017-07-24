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Hain saldırının sanıkları hakim karşısında

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 60'ı tutuklu 110 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

Hain saldırının sanıkları hakim karşısında

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 60'ı tutuklu 110 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:52
Hain saldırının sanıkları hakim karşısında
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8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma nedeniyle adliye çevresinde  polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Sanık yakınları, X-ray cihazından  geçirilerek salona alındı.Duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep  edilen 60 tutuklu sanık, avukatları ve yakınlarıyla katıldı.Kimlik tespitinin ardından sanıklar savunmalarını yapmaya başladı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla  düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34  kişi yaralanmıştı.Olayla ilgili soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede,  sanıklardan 12'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme",  "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye iştirak", "tehlikeli maddeleri  izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğerlerleri hakkında ise "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepDEAŞ
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