Hablemitoğlu suikastı EAGLE'da

2002'de araştırmacı- yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin üzerindeki sis perdesini aydınlatacak kritik bir bilgiye ulaşıldı. Suikastın çok yakın bir zamana kadar FETÖ'cü polisler tarafından karartıldığını gösteren bu bilgiye, bir Eagle yazışmasında rastlandı. FETÖ'nün ByLock'ın deşifre olmasından sonra darbe girişimine uzanan süreçte aktif biçimde kullandığı Eagle uygulamasında Hami rumuzlu şahsın bir FETÖ imamıyla yaptığı konuşma, örgütün suikastı 15 Temmuz sürecinde bile perdelediğini gösteriyor.

YAZIŞMA TARİHİ: 15 TEMMUZ

FETÖ'cü bir polis olan Hami rumuzlu kişi, Tango görünümlü Eagle uygulaması içerisindeki BT isimli gruptaki yazışmada, imama şu bilgiyi veriyor: "Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18 Aralık 2002'den sonrası ve 6 aylık CDR verilerini şirketlerden istemişler. Onlar da ne var ne yok vermiş. İlgili tarihle alakalı..."

Bu yazışmanın yapıldığı tarih 15 Temmuz 2016, yani darbe girişiminin olduğu gün. FETÖ'cü polisin sözünü ettiği bilgi talebinde yer alan CDR verileri ise Call Detail Record (Çağrı Detay Raporu) adı verilen datalardan oluşuyor. Bu datalar, Hablemitoğlu'nun ölmeden önce kimlerle görüştüğünün anlaşılması açısından son derece önemli. Ancak FETÖ'cüler, imamdan gelen talimat doğrultusunda bu kayıtları buharlaştırarak cinayetin üzerini örtmeye çalışıyor. Tıpkı Hablemitoğlu dosyasının yeniden açıldığı ilk dönemlerde, cinayetin en önemli delili olan mermi çekirdeği ve 2 kovanın adli emanetten kaybedilmesi gibi...

SAVCI ARAŞTIRMA TALİMATI VERDİ

Hami rumuzlu kişinin Eagle'daki yazışması, Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yeni soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in yazılı talimatı üzerine araştırılmaya başlandı. İşçimen'in Hami rumuzlu kişinin yazışmasının araştırılması talimatını verdiği tarih 24 Şubat 2017... İşçimen, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, yazıyı yazan Hami kod adlı kişinin Hamdi Özdere olduğunu belirtiliyor ve ilgili şahsın CDR kayıtlarına zarar verip vermediğinin araştırılmasını istiyor.



Başsavcı Vekili İşçimen yazısında özetle şöyle diyor: "Tango görünümlü uygulama içinde 'BT' isimli grubun yazışmalarında 15.07.2016 günü saat 12.58'de Hami kod adlı Hamdi Özdere olduğu anlaşılan kişinin mesajının ortak sohbet odasında paylaşıldığı, Hamdi Özdere'nin başkanlığınızda teknik eleman olarak çalıştığı gözetilerek, yukarıda belirtilen CDR kayıtları ile ilgili araştırmada görevlendirilip görevlendirilmediği, bu kayıtlara zarar verip vermediği veya başkanlığınız tarafından konu ile alakalı dışarıya başka bir bilginin gidip gitmediğinin bildirilmesi rica olunur."

Necip Cem İşçimen, aynı tarihte Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda da Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili tahkikatta görev almış personel hakkında FETÖ/ PDY üyeliğinden herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının savcılığa bildirilmesini istiyor.

DARBE YAZIŞMALARI DA MESAJLARDA...

Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in, Hamdi Özdere ile beraber ifadesinin alınmasını istediği bir diğer isim de Haşim Türker. Türker'in telefonunda da darbe ile ilgili yazışmalara rastlandı. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda mühendis olarak görev yapan Türker, 16 Temmuz saat 03.00 sularında yani darbenin en başta yapılması planlanan saatte şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan bir isim. Türker, sorgusunda darbe sürecinde kendisine FETÖ tarafından verilen görevi ifa etmek üzere İstihbarat Daire Başkanlığı'na geldiğini itiraf etti. Sanığın kendi rızasıyla teslim ettiği telefonundaki kayıtlara göre Eagle üzerinden darbe konuşmaları yapmış. Telefon incelemesi sonucunda hazırlanan tutanakta şöyle denildi: "Mesaj grubuna üye olanların kendi aralarında darbenin yapılacağını, darbe girişiminde bulunan askerlere yardımcı olmaları gerektiğini konuşup, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli polislerin hangi noktalarında çatışmaya hazırlık yaptıklarının konum bilgisini birbirlerine aktardıkları görülmüştür."