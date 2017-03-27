Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90049
ALTIN
145.218
DOLAR
3.5894
STERLIN
4.5139
EURO
3.9008
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Reflüyü hafife almayın
Reflüyü hafife almayın
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Testerlardaki tehlikenin farkında mısınız?
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu
Kolon kanserinden korunmanın 10 yolu

Hablemitoğlu suikastı EAGLE'da

2002'de araştırmacı- yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin üzerindeki sis perdesini aydınlatacak kritik bir bilgiye ulaşıldı. Suikastin arkasından terör örgütü FETÖ çıktı

Hablemitoğlu suikastı EAGLE'da

2002'de araştırmacı- yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin üzerindeki sis perdesini aydınlatacak kritik bir bilgiye ulaşıldı. Suikastin arkasından terör örgütü FETÖ çıktı

27 Mart 2017 Pazartesi 09:45
Hablemitoğlu suikastı EAGLE'da
banner404

2002'de araştırmacı- yazar Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin üzerindeki sis perdesini aydınlatacak kritik bir bilgiye ulaşıldı. Suikastın çok yakın bir zamana kadar FETÖ'cü polisler tarafından karartıldığını gösteren bu bilgiye, bir Eagle yazışmasında rastlandı. FETÖ'nün ByLock'ın deşifre olmasından sonra darbe girişimine uzanan süreçte aktif biçimde kullandığı Eagle uygulamasında Hami rumuzlu şahsın bir FETÖ imamıyla yaptığı konuşma, örgütün suikastı 15 Temmuz sürecinde bile perdelediğini gösteriyor. 
YAZIŞMA TARİHİ: 15 TEMMUZ 
FETÖ'cü bir polis olan Hami rumuzlu kişi, Tango görünümlü Eagle uygulaması içerisindeki BT isimli gruptaki yazışmada, imama şu bilgiyi veriyor: "Necip Hablemitoğlu cinayeti ile alakalı 18 Aralık 2002'den sonrası ve 6 aylık CDR verilerini şirketlerden istemişler. Onlar da ne var ne yok vermiş. İlgili tarihle alakalı..." 
Bu yazışmanın yapıldığı tarih 15 Temmuz 2016, yani darbe girişiminin olduğu gün. FETÖ'cü polisin sözünü ettiği bilgi talebinde yer alan CDR verileri ise Call Detail Record (Çağrı Detay Raporu) adı verilen datalardan oluşuyor. Bu datalar, Hablemitoğlu'nun ölmeden önce kimlerle görüştüğünün anlaşılması açısından son derece önemli. Ancak FETÖ'cüler, imamdan gelen talimat doğrultusunda bu kayıtları buharlaştırarak cinayetin üzerini örtmeye çalışıyor. Tıpkı Hablemitoğlu dosyasının yeniden açıldığı ilk dönemlerde, cinayetin en önemli delili olan mermi çekirdeği ve 2 kovanın adli emanetten kaybedilmesi gibi... 
SAVCI ARAŞTIRMA TALİMATI VERDİ 
Hami rumuzlu kişinin Eagle'daki yazışması, Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili yeni soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in yazılı talimatı üzerine araştırılmaya başlandı. İşçimen'in Hami rumuzlu kişinin yazışmasının araştırılması talimatını verdiği tarih 24 Şubat 2017... İşçimen, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, yazıyı yazan Hami kod adlı kişinin Hamdi Özdere olduğunu belirtiliyor ve ilgili şahsın CDR kayıtlarına zarar verip vermediğinin araştırılmasını istiyor.
 
Başsavcı Vekili İşçimen yazısında özetle şöyle diyor: "Tango görünümlü uygulama içinde 'BT' isimli grubun yazışmalarında 15.07.2016 günü saat 12.58'de Hami kod adlı Hamdi Özdere olduğu anlaşılan kişinin mesajının ortak sohbet odasında paylaşıldığı, Hamdi Özdere'nin başkanlığınızda teknik eleman olarak çalıştığı gözetilerek, yukarıda belirtilen CDR kayıtları ile ilgili araştırmada görevlendirilip görevlendirilmediği, bu kayıtlara zarar verip vermediği veya başkanlığınız tarafından konu ile alakalı dışarıya başka bir bilginin gidip gitmediğinin bildirilmesi rica olunur." 
Necip Cem İşçimen, aynı tarihte Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda da Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili tahkikatta görev almış personel hakkında FETÖ/ PDY üyeliğinden herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının savcılığa bildirilmesini istiyor. 
DARBE YAZIŞMALARI DA MESAJLARDA...
Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in, Hamdi Özdere ile beraber ifadesinin alınmasını istediği bir diğer isim de Haşim Türker. Türker'in telefonunda da darbe ile ilgili yazışmalara rastlandı. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda mühendis olarak görev yapan Türker, 16 Temmuz saat 03.00 sularında yani darbenin en başta yapılması planlanan saatte şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan bir isim. Türker, sorgusunda darbe sürecinde kendisine FETÖ tarafından verilen görevi ifa etmek üzere İstihbarat Daire Başkanlığı'na geldiğini itiraf etti. Sanığın kendi rızasıyla teslim ettiği telefonundaki kayıtlara göre Eagle üzerinden darbe konuşmaları yapmış. Telefon incelemesi sonucunda hazırlanan tutanakta şöyle denildi: "Mesaj grubuna üye olanların kendi aralarında darbenin yapılacağını, darbe girişiminde bulunan askerlere yardımcı olmaları gerektiğini konuşup, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli polislerin hangi noktalarında çatışmaya hazırlık yaptıklarının konum bilgisini birbirlerine aktardıkları görülmüştür." 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Necip HablemitoğluFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müslüman kadınlardan insan zinciri
Müslüman kadınlardan insan zinciri
İçişleri Bakanlığı: '57 terörist etkisiz hale getirildi'
İçişleri Bakanlığı: '57 terörist etkisiz hale getirildi'
Topbaş talimat verdi, iptal edildi
Topbaş talimat verdi, iptal edildi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals