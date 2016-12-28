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Habertürk’ün eski koordinatörü Oğuz Usluer FETÖ'den tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanmasına ilişikin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk Televizyonu eski Haber Koordinatörü Oğuz Usluer FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk’ün eski koordinatörü Oğuz Usluer FETÖ'den tutuklandı
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FETÖ-PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Habertürk Televizyonu eski Haber Koordinatörü Oğuz Usluer tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Murat Çağlak'ın talimatı üzerine Usluer, 10 Aralık günü yurtdışına çıkma hazırlıkları yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Hakkında Habertürk içerisindeki FETÖ'cüleri örgütlediği iddiası üzerine işlem yapılan Usluer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı Murat Çağlak tarafından sorgulanan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli,'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilindiği gibi Usluer 17/25 Aralık girişiminden 5 ay sonra Habertürk TV'deki görevinden alınmıştı.
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Etiketler; #Fethullahçı Terör Örgütü #Habertürk’ün eski koordinatörü Oğuz Usluer FETÖden tutuklandı #Cezaevi #Habertürk #Haber Koordinatörü
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