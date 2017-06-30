Haber yanlış anlaşıldı! Esnaf üzüldü

ARALARINDA AK Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi ilçe başkanlıkları ile Ziraat Odası Başkanlığı, Karakoçan Sanayici ve Girişimciler Derneği ile Karakoçan Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği'nin de yer aldığı siyasi parti ve STK'lar, ortak basın açıklaması yaptı.Açıklamada, Karakoçan ile Kiğı kırsalı arasında yaşanan menfur bir terör olayına karşı başlatılan operasyon sonrası ilçe merkezinden çok uzakta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ulusal ve yerel basında sanki ilçe merkezinde ilan edildiği şeklinde yer aldığı ifade edildi .Haberin bu şekilde basında yer almasının huzur ve hoşgörünün hakim olduğu ilçeye zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Yurt dışında binlerce Karakoçanlımız ile il dışından tatil yapmak için çok sayıda ziyaretçi ilçemize gelmek için bu dönemde hazırlık yapıyor. İlçe merkezimizde yıllardır süren huzur ve güven ortamında bir sıkıntı söz konusu değildir." denildi.