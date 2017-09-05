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Güvercine kalp masajı

Adıyaman’da, kafeste sahibi tarafından hareketsiz bulunan güvercin yapılan kap masajıyla yeniden hayata döndü

Güvercine kalp masajı

Adıyaman’da, kafeste sahibi tarafından hareketsiz bulunan güvercin yapılan kap masajıyla yeniden hayata döndü

05 Eylül 2017 Salı 12:37
Güvercine kalp masajı
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SİTELER  Mahallesi'nde kaldığı evin terasında güvercin besleyen Mehmet Şahin güvercinlere su ve yem vermek için kafese girdiğinde ‘Rus’ cinsi güvercinin hareketsiz olduğunu fark etti. Şahin, güvercini hemen kafesten çıkarıp kalp masajı yapmaya başladı. Yapılan kalp masajı sonrası hayata yeniden dönen ‘Rus’ cinsi güvercine soğuk su tutularak serinletildi. Yaklaşık 3 bin TL değerinde olan güvercinin 2 yavrusunun olduğu öğrenildi.
Yaptığı kalp masajı sayesinde güvercininin tekrardan hayata döndüğünü söyleyen Mehmet Şahin, “Bayramın 4'üncü günüydü. Kuşların yemini ve suyunu kontrol edeyim derken bir baktım güvercin ölü vaziyette duruyor, çok sevdiğim de bir güvercin. Önce bir kontrol ettim, baktım nefes darlığı çekiyor, sonra kameraya aldım hatıra kalsın gibisinden, daha sonra muslukta biraz ıslattım kendisini biraz şok etkisi olsun diye. Baktım daha da kötüleşince güneşe aldım. Güneşe aldıktan sonra kalp masajı yaptım. Dedim olur da kursağında bir şeyler sıkışır falan, biraz sıktım, sıktım sonra baktım gözleri hafif açıldı. Gözleri açıldıktan sonra biraz dua okudum bildiğim duaları. Ondan sonra Allah’ın izniyle 5 dakika sonra kendine geldi, maşallah çok iyi yani, çok şükür, yavruları da var. Ölseydi çok bakımsız olurdu yavruları. Yani çok seviyoruz çocukluktan seviyoruz. Çocuktan aşık olmuşuz, bırakmak istiyoruz bir kanat sesi geliyor, kulağın gidiyor aşina olmuş ya yine güvercin beslemek istiyorsun” ifadelerini kullandı. 

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