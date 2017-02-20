Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -3°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.131
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5076
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

Bir eve operasyon düzenleyen polis, çatı katında yer alan güvercin kümesinde esrar ele geçirdi

Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

Bir eve operasyon düzenleyen polis, çatı katında yer alan güvercin kümesinde esrar ele geçirdi

20 Şubat 2017 Pazartesi 00:45
Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu
banner404

ALINAN bilgilere göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe merkezinde bir ikamete ve işyerine aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatı kısmındaki güvercin kümesinde çanta içinde gizlenmiş 1 kilogram esrar maddesi ve işyerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda; Doğan A. (25), Feridun A. (35) ve Beytullah A. (31) yakalanarak gözaltına alındı.
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
PolisGüvercinUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Halk karar verecektir'
'Halk karar verecektir'
Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü
Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü
’Kayyumları vurun’ diye haber geldi
’Kayyumları vurun’ diye haber geldi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals