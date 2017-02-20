Güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

ALINAN bilgilere göre, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, ilçe merkezinde bir ikamete ve işyerine aynı anda operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatı kısmındaki güvercin kümesinde çanta içinde gizlenmiş 1 kilogram esrar maddesi ve işyerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda; Doğan A. (25), Feridun A. (35) ve Beytullah A. (31) yakalanarak gözaltına alındı.

