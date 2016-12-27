banner428
banner405

Güvenlik güçleri 2 bin 235 kaçak yakaladı

Türkiye'nin kara sınırlarında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 2 bin 235 kişinin yakalandığı bildirildi

Güvenlik güçleri 2 bin 235 kaçak yakaladı
banner404
GÜVENLİK güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 bin 235 kişiyi yakaladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Suriye'den 2 bin 98, Irak'tan 7 ve İran'dan 3 kişi, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçme girişiminde bulunurken yakalandı.
Müdahaleler sırasında Irak sınırında 3 av tüfeği, 4 av fişeği, 33 giyim ve gıda malzemesi, İran hududunda ise 8 bin 950 paket sigara ele geçirildi.
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye teşebbüs eden 127 kişi hakkında işlem yapıldı.
Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçakla, Ordu Devlet Hastanesindeki donörden alınan organ, nakil yapılmak üzere Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan bir hastaya ulaştırıldı.
banner355
Etiketler; #güvenlik güçleri #Kaçak #yasa dışı geçiş #Genelkurmay Başkanlığı
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Yeni kimlikler 2 Ocak'ta dağıtılacak
Sonraki Haber
Güvenlik güçleri 2 bin 235 kaçak yakaladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.