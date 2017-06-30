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Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne su servisi yapan bir aracın sürücüsü aracını hastanenin önüne park etti. Aniden hareket eden aracı gören güvenlik görevlisi ise koşarak aracı durdurdu

Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne su servisi yapan bir aracın sürücüsü aracını hastanenin önüne park etti. Aniden hareket eden aracı gören güvenlik görevlisi ise koşarak aracı durdurdu

30 Haziran 2017 Cuma 14:07
Güvenlik görevlisinin dikkati olası bir kazayı engelledi
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DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik girişlerine park eden ve hastaneye su servisi yapan araç sürücüsü bir anlık dalgınlık sonrasında aracının el frenini çekmeyi unuttu. Boşta kalan araç bir süre sonra hareket ederek hastanenin çıkışan doğru eğimli yolda hareket etti.
Durumu fark eden hastanenin güvenlik görevlisi Erhan Hendek, koşarak aracın sürücü kapısını açtı ve aracı durdurmayı başardı. Aracı durduran güvenlik görevlisinin çabaları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

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Anahtar Kelimeler:
DüzceGüvenlik GörevlisiKaza
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