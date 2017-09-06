Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı

OLAY, Fatih'te dün akşam meydana geldi. Bulgaristan uyruklu K.D. caddede gezen Ürdünlü bir kadının çantasında bulunan cep telefonunu çaldı. Cep telefonunun çalan Bulgar hırsız caddede hiçbir şey olmamış gibi yürürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, tüm yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsız, kadına yaklaşarak çantadan cep telefonunu çalıp uzaklaşmaya çalışıyor. Bu sırada güven timleri şahsı kıskıvrak yakalayarak yere yatırıyor.