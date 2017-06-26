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Gürbulak Sınır Kapısı’nda 103 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırda yapılan aramada piyasa değerinin 10 milyon 300 bin TL olduğu değerlendirilen 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi

Gürbulak Sınır Kapısı’nda 103 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırda yapılan aramada piyasa değerinin 10 milyon 300 bin TL olduğu değerlendirilen 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:37
Gürbulak Sınır Kapısı’nda 103 kilo eroin ele geçirildi
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AĞRI Valiliğinden yapılan açıklamada,"Yapılan istihbari çalışma neticesinde 25 Haziran 2017 tarihinde İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı'na giriş yapan boş bir tırda uyuşturucu bulunduğu bilgisinin alınması üzerine; yapılan aramada tırın farklı bölmelerinde zulalanmış 100 paket içerisinde, piyasa değerinin 10 milyon 300 bin TL olduğu değerlendirilen 103 kilo 242 Gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürbulak Sınır KapısıAğrı
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