Gündoğmuş'ta 'elektrik' isyanı

ELEKTRİK kesildiğinde tüm dünya ile bağlarının koptuğunu ifade eden Gündoğmuşlular, "Buna bir çözüm bulacak yok mu?” diyerek isyanlarını dile getirdiler. Elektrik kesintisi olduğunda, mahallelerinde cep telefonu operatörlerinin çalışmamasının yanı sıra kablolu telefonlarının da çalışmadığı için dış dünya bağlantılarının kesildiğini ifade eden vatandaşlar, bunun için yangın gibi doğal afetlerde güvenlik birimlerine ulaşamadıklarını söylediler. Konu ile ilgili konuşan bir vatandaş, "Biz adeta burada unutulmuş gibi yaşıyoruz. Elektrik kesildiğinde hayatla bağlantımız kesiliyor. Bu soruna acil çözüm istiyoruz. Devlet büyükleri bizleri sadece seçimde hatırlamasın" dedi.
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