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Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı

Bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi

Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı

Bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi

18 Şubat 2017 Cumartesi 09:33
Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı
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ŞANLIURFA'NIN Viranşehir ilçesinde dün bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından bugün Sabah çekilen fotoğraflar, dehşetin izlerini yansıtıyor.

Terör saldırısı, Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi önünde gerçekleşti. Anadolu Ajansı, olay yerinde iki metrelik çukur oluştuğunu, onlarca bina ve aracın kullanılamaz hale geldiğini bildiriyor.

Bölgeyi giriş çıkışlara kapatan polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerine devam ediyor. Geceyi yakınlarının yanında geçiren bazı çevre sakinleri, sabah olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi.

Olayın ardından bazı binalara büyük Türk bayrakları asıldı.

CAN KAYBI İKİYE YÜKSELDİ

11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak isimli çocuğun yaşamını yitirdiği saldırıda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa Valiliği, şu açıklamayı yaptı:

"Viranşehir ilçemizde adliye personelinin ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen bombalı saldırıda, lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Kete şehit olmuştur. Patlamanın ardından kaybolduğu yönünde alınan bilgiler üzerine patlamanın yol açtığı enkazda başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda İbrahim Kete'nin cansız bedenine ulaşılmıştır."

Vali Güngör Azim Tuna, güvenlik güçlerinin saldırganları bulmak için seferber olduğunu söyledi. Terör saldırısı, lojmanların önüne bırakılan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle düzenlenmişti.
 

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