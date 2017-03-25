Güçlü Türkiye Cem Özdemir'i de korkutunca 'Hayır' kampanyasına başladı

ALMAN Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, terör yuvası haline gelen Nazi Almanyası'na yaranmak için Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve daha da güçlendirecek olan 16 Nisan Anayasa Değişiklik Referandumu için 'Hayır' videosu çekti.

Almanya'da Dışişleri Bakanı olmanın hayali kurduğu iddia edilen ve Türkiye'yi 'soykırım' yapmakla suçlayan Cem Özdemir hazırladığı videoda kullandığı 'Sizi çok seviyoruz ve sizi düşünüyoruz' ifadeleriyle kendisiyle çelişiyor.

HEMŞERİLİKTEN ÇIKARILMIŞTI

Almanya'da kabul edilen sözde Ermeni soykırım tasarısını hazırlayıp 'evet' oyu kullanan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, memleketi Tokat'ta da büyük tepki toplamış, belediye meclisi tarafından alınan kararla hemşerilikten çıkartılmıştı.

"TÜRK VATANDAŞLIĞIM YOK"

Tokat'ın Pazar Belediye Meclisi'nin kararıyla hemşerilikten çıkartıldığını öğrenen Özdemir yaptığı paylaşımla 'Ha bu arada, bazılarının almak istediği Türk vatandaşlığım, 18 yaşından itibaren yok' ifadelerine yer vermişti.