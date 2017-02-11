Gözaltına alınmıştı! Org. Akar'ın özel kalemi için flaş karar

FETHULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) “mahrem imamları”na yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ’nün “mahrem imamları”na yönelik soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 rütbeli subay, bir öğretmen ve bir kimyager, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



AKAR’LA KARDAK’A GİTMİŞTİ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 8’i ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliklerine çıkarıldı. Sorgulanan şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılanlar 3 kişi arasında Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül ile pilot eşi Kurmay Yarbay Nail Bülbül de bulunuyor. Bilgehan Bülbül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın özel kaleminde görev yapıyordu. Bülbül, 29 Ocak’ta Aksaz Deniz Üssü ve Ege Denizi’ndeki Kardak Kayalıkları’nda incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarına eşlik etmişti. Ziyaretin ardından Ankara’ya dönen Bülbül, 30 Ocak’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik soruşturmada gözaltına alınmıştı. Bülbül çifti, itirafçı bir FETÖ imamının beyanları üzerine gözaltına alınmıştı.