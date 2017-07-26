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Görmez’in yerine Aşıkkutlu mu gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevinden ayrılmayı talep ettiği netlik kazanırken, gözler nelerin yaşandığına ve ayrılması halinde Görmez’in yerine kimin geleceğine çevrildi

Görmez’in yerine Aşıkkutlu mu gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevinden ayrılmayı talep ettiği netlik kazanırken, gözler nelerin yaşandığına ve ayrılması halinde Görmez’in yerine kimin geleceğine çevrildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:34
Görmez’in yerine Aşıkkutlu mu gelecek?
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7 YIL başkan yardımcılığı ve 7 yıl da başkanlık görevini yapan, kurumu uluslararası zemine taşımasıyla Diyanet’in hafızasında önemli bir yeri bulunan Görmez’in görev süresinin dolmasına uzun süre varken neden ayrılmayı istediği merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre; Görmez bir süredir Diyanet’in tartışmaların odağına çekilmesi ve algı operasyonlarına kurban edilmesinden rahatsızlık duyuyordu. Makam aracı tartışması, Kutlu Doğum haftasının FETÖ projesi olduğu iddiaları ve ardından DİB Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özavşar’ın muhalefetine rağmen görevden alınması rahatsızlığı doruğa çıkardı. 
KABİNEDEN SONRA 
Ayrılma kararı ise kabine revizyonuyla birlikte netleşti. Kulislerde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilişkilendirildiği Başbakan Yardımcılığı’nın Numan Kurtulmuş’tan, BEKİR BOZDAĞ’a geçeceğinin ortaya çıkmasıyla, yeni gelen bakanın elinin rahatlatılması gereğinin doğduğu belirtiliyor. Bozdağ kanadında da kan değişiminin zamanı geldiği görüşünün bulunduğu iddia ediliyor. Bu gerekçelerden hareketle kabinenin değişmesinin ertesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Görmez’in konuyu gündeme getirdiği ve farklı bir görevlendirme talep ettiği ifade ediliyor.
 
ÜNAL DA GÜNDEMDE

Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğu için en güçlü ismin ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir görüşme yaptığı belirtilen Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve KTÜ Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olduğu ifade ediliyor. Aşıkkutlu, Kuran hizmetleriyle Karadeniz bölgesinde ün yapan Reis-ul Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu’nun torunu. Anne tarafından İsmailağa Cemaati’nin öncüsü Mahmut Ustaosmanoğlu ile akrabalıkları olduğu öne sürülen Aşıkkutlu’nun “Hadiste Rical Tenkidi”, “Sünnetin Dindeki Yeri” isimli kitapları bulunuyor. Aşıkkutlu’nun yanı sıra İstanbul Müftüsü eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı HASAN Kamil Yılmaz ile halen Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da ismi geçiyor. Diyanet’te, Görmez’in görevden ayrılacağı haberinin bugünkü FETÖ raporunun açıklamasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı beklentisi hakim.
 
ERDOĞAN SAHİP ÇIKTI 
Diyanet’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Görmez’in görevden ayrılacağına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar “başkana sahip çıktı” şeklinde algılanmış durumda. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarıyla görevden ayrılmayı meşrulaştırdığı ve kimseyi incitmeden konunun tartışmaya açıldığı dile getiriliyor. Görmez için ilk akla gelen Uluslararası Müslüman Alimler Birliği gibi uluslararası İslam oluşumlarından birinin başına geçmesi. Ancak Görmez’in Uluslararası İslam Üniversitesi projesini hayata geçirmeyi arzuladığı ve kurucu rektörü olabileceği ifade ediliyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Emin ÖzavşarRecep Tayyip ErdoğaMehmet Görmez
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