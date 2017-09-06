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Görme engelli gencin azmi

Türkiye Görme Engelliler Judo Turnuvası Şampiyonu Batmanlı Muhammed Tuğrut, Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlar'da temsil etmek istiyor. Tuğrut, hedeflerine ulaşmak için gün boyu antrenman yapıyor. Tuğrut, tüm engellilerin evlerinden çıkarak, spor yapmalarını istiyor

Görme engelli gencin azmi

Türkiye Görme Engelliler Judo Turnuvası Şampiyonu Batmanlı Muhammed Tuğrut, Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlar'da temsil etmek istiyor. Tuğrut, hedeflerine ulaşmak için gün boyu antrenman yapıyor. Tuğrut, tüm engellilerin evlerinden çıkarak, spor yapmalarını istiyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:05
Görme engelli gencin azmi
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ESKİŞEHİR'DE 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Turnuvası’nda 60 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takım kampına davet edilen Batmanlı Muhammed Tuğrut (20), Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlar'da temsil etmek istiyor. Bunun için antrenörü nezaretinde gün boyu antrenman yapan Tuğrut, kendisini hayata bağlayan judoda, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışıyor.

“Judoyla tesadüfen tanıştım”
Judoyla tesadüfen tanıştığını anlatan Tuğrut, "Arkadaşlarla otururken yanımıza hocamız geldi. Judo hakkında sohbet ettik. Hocamız, ‘Sen neden judo yapmıyorsun?’ dedi. Ben de, ‘Görme engelliyim yapamam ki’ dedim.
Bana, ‘Mutlaka spor yapmalısın’ dedi. Çok şaşırdım ve beni heyecanlandırdı. Hemen başladık. 8 ay boyunca antrenmanlarda beraber çalıştık. Diğer engelli arkadaşlarımızın da spor yaptığını fark edince daha çok azmettim. Haftanın 5 günü idmanlara gittim. Türkiye Şampiyonası'na hep beraber katıldık. Ben büyük erkek takımında 60 kiloda Türkiye 3’üncüsü, genç erkekler takımında ise 60 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum” dedi.

“Hedefimde Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar var”
Birincilik için yola çıktığını kaydeden Tuğrut, “Hedefimde Türkiye Şampiyonu olmak vardı. Bu hedefimi başarmanın mutluluğu içerisindeyim. Bir sonraki sene gençler Avrupa Şampiyonası'na katılıp derece yaparak, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar'a katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.
Her bireyin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Tuğrut, “Engelli kardeşlerime, ağabeylerim ve ablalarıma sesleniyorum, evden çıkıp spor yapsınlar” ifadelerinde bulundu.

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