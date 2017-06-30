Göldeki balıkların şehit olan askerler olduğuna inanıyorlar

HİÇ bir akarsuyla beslenmeyen alttan kaynayarak dolan gölde bulunan yarısı sırtından yaralı balıklar, halk arasında Sarıkamış harekatında Allahuekber dağlarında yaralanan askerler olarak biliniyor.

Ara sıra kaybolan ve geri döndüklerinde yaralı olan balıkları, şifa arayan, sınava girecek öğrenciler ve evlenmek isteyen gençler ziyaret ediyor. Burada edilen dualarının ise kabul edildiği ileri sürülüyor.

“Bizim için burası çok değerli”

Dölbentli köyünde bulunan balıklı gölün kendileri için çok değerli olduğunu belirten Ayşe Turan, isimli vatandaş, “Bizim için burası çok değerli ziyarettir. Suyun içerisindeki balıklar hep şehittir. Bunlara dokunanlar çarpılıyor. Bir tane komşu kızını getirdik. 40 yaşındaydı evlenmemişti. Getirdik buraya iki üç gün dilekte bulundu. Bir öğretmenle evlendi. 40-45 yaşındaydı. İki üç gün geçmedi, elçisi geldi. Suda bulanan kurbağa öttü, o kurbağa öttüğü zaman dileğimiz kabul oluyor” dedi.

“Göl komple kan oluyor”

Buradaki balıklara zarar verildiğinde gölün komple kan olduğunu vurgulayan Ahmet Doğan, “Büyüklerimizin anlattığına göre, bu balıkların özelliği, burası daha önce normal bir göldü. İçerisinde birkaç tane balık vardı. Çocuktuk, hevesleniyorduk. Zarar vermeyin çarpılırsınız, şehitlerdir diyorlardı. Zaman geçtikçe alıştık. Öğrendiğimiz kadarıyla doğrudur. Zamanla bu balıklar kayboluyor. Zamanı geldiğinde, kendim görmedim, büyüklerimiz anlatıyor. Bunlar şehittir. Bu göl kan oluyormuş. Büyük ihtimalle o şehitlerimizdendir. Saygı gösteriyoruz. Dilekte bulunuyoruz. Dileklerimiz kabul oluyor, inanıyoruz” diye konuştu.

Üreyemedikleri için sayıları artmayan balıklar başka yerde yaşamıyor. Balıkların avlanması ise yasak.