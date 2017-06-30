Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 44°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100236
ALTIN
140.563
DOLAR
3.5209
STERLIN
4.5625
EURO
4.0193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

Göldeki balıkların şehit olan askerler olduğuna inanıyorlar

Dölbentli köyündeki gölde, vücutlarının çeşitli yerinde yaralar olan balıklar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Köylüler balıkların Allahu Ekber Dağları’nda şehit düşen askerler olduğunu iddia ediyor

Göldeki balıkların şehit olan askerler olduğuna inanıyorlar

Dölbentli köyündeki gölde, vücutlarının çeşitli yerinde yaralar olan balıklar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Köylüler balıkların Allahu Ekber Dağları’nda şehit düşen askerler olduğunu iddia ediyor

30 Haziran 2017 Cuma 16:52
Göldeki balıkların şehit olan askerler olduğuna inanıyorlar
banner404

HİÇ bir akarsuyla beslenmeyen alttan kaynayarak dolan gölde bulunan yarısı sırtından yaralı balıklar, halk arasında Sarıkamış harekatında Allahuekber dağlarında yaralanan askerler olarak biliniyor.
Ara sıra kaybolan ve geri döndüklerinde yaralı olan balıkları, şifa arayan, sınava girecek öğrenciler ve evlenmek isteyen gençler ziyaret ediyor. Burada edilen dualarının ise kabul edildiği ileri sürülüyor.

“Bizim için burası çok değerli”

Dölbentli köyünde bulunan balıklı gölün kendileri için çok değerli olduğunu belirten Ayşe Turan, isimli vatandaş, “Bizim için burası çok değerli ziyarettir. Suyun içerisindeki balıklar hep şehittir. Bunlara dokunanlar çarpılıyor. Bir tane komşu kızını getirdik. 40 yaşındaydı evlenmemişti. Getirdik buraya iki üç gün dilekte bulundu. Bir öğretmenle evlendi. 40-45 yaşındaydı. İki üç gün geçmedi, elçisi geldi. Suda bulanan kurbağa öttü, o kurbağa öttüğü zaman dileğimiz kabul oluyor” dedi.

“Göl komple kan oluyor”

Buradaki balıklara zarar verildiğinde gölün komple kan olduğunu vurgulayan Ahmet Doğan, “Büyüklerimizin anlattığına göre, bu balıkların özelliği, burası daha önce normal bir göldü. İçerisinde birkaç tane balık vardı. Çocuktuk, hevesleniyorduk. Zarar vermeyin çarpılırsınız, şehitlerdir diyorlardı. Zaman geçtikçe alıştık. Öğrendiğimiz kadarıyla doğrudur. Zamanla bu balıklar kayboluyor. Zamanı geldiğinde, kendim görmedim, büyüklerimiz anlatıyor. Bunlar şehittir. Bu göl kan oluyormuş. Büyük ihtimalle o şehitlerimizdendir. Saygı gösteriyoruz. Dilekte bulunuyoruz. Dileklerimiz kabul oluyor, inanıyoruz” diye konuştu.
Üreyemedikleri için sayıları artmayan balıklar başka yerde yaşamıyor. Balıkların avlanması ise yasak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AskerBalıkşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis dehşete düşdü: Kolları bağlanıp...
Polis dehşete düşdü: Kolları bağlanıp...
Evine giderken vurularak öldürüldü
Evine giderken vurularak öldürüldü
Serinlemek için bin metre yüzdü
Serinlemek için bin metre yüzdü

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals