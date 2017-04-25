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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Gökçek'ten o iddiaya sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, bazı gazetecilerin YSK Başkanı Sadi Güven’in eşi Özgür Güven’in kendisinin danışmanı ve daire başkanı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek sert tepki gösterdi

Gökçek'ten o iddiaya sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, bazı gazetecilerin YSK Başkanı Sadi Güven’in eşi Özgür Güven’in kendisinin danışmanı ve daire başkanı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek sert tepki gösterdi

25 Nisan 2017 Salı 12:32
Gökçek'ten o iddiaya sert tepki
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Sadi Güven’in eşi Özgür Güven’in Büyükşehir Belediyesinde daha önce danışman, şimdi de daire başkanı olarak görev yaptığı iddialarına sert tepki gösterdi.  
İddialara Twitter’dan cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, “Birinin adı Süleyman Kılıç, öbürünün adı Ergun Kaftancı... Bunlar kendilerine yazar diyorlar. Palavracı, iftiracı takımından. Bu ikisi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in eşinin belediyede önce danışmanlık, sonra daire başkanlığı yaptığını iddia etmişler” dedi.   
Gökçek, daha önce kendisinin danışmanı olan ve şimdi ise Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı olarak görev yapan Özgür Güven’in bazı gazetecilerin iddia ettiği gibi YSK Başkanı Sadi Güven’in eşi Özgür Güven olmadığını belirterek, Daire Başkanı Özgür Güven’in fotoğraflarını da paylaştı. Gökçek, “Palavracılar, az bi tetkik etseniz benim önce danışmanım, sonra Kırsal Daire Başkanım olan kişinin Özgür Güven olduğunu öğrenirdiniz. Yalnız Özgür Güven kadın değil erkek... Yuh sizin gazeteciliğinize. İşte Özgür Güven, hadi bakayım sıra sizde özür dileyin...” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir BelediyesiYskSadi GüvenÖzgür Güven
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