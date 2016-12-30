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GMİS Genel Sekreteri beyin kanaması geçirdi

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Hakkı Arslan, cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi tarafından geçen 1 Eylül'de tabanca ile vurularak yaralanmıştı.

GMİS Genel Sekreteri beyin kanaması geçirdi

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri 51 yaşındaki Hakkı Arslan, beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedaviye alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Hakkı Arslan, cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi tarafından geçen 1 Eylül'de tabanca ile vurularak yaralanmıştı.

30 Aralık 2016 Cuma 14:20
GMİS Genel Sekreteri beyin kanaması geçirdi
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3 gün önce Bartın'da rahatsızlanan GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan, vücudunda uyuşma ve his kaybı şikayetiyle Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hakkı Arslan, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakkı Arslan'ın bugün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Osman Açıkgöz, hastanın 3 gün önce beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma yatırıldığını söyleyerek, "Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı olarak tedavisi devam ediyor" dedi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci de "Beyin ölümü gerçekleştiği haberini aldık" dedi.
EŞİ TABANCA İLE YARALAMIŞTI
Eşi 46 yaşındaki Hülya Arslan, geçen 1 Eylül'de 6 yıl önce evlendiği eşi Hakkı Arslan'ı, kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tabancayla 3 el ateş ederek yaralamıştı. Bacakları ve kalçasından yaralanan Hakkı Arslan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedaviden sonra taburcu edildi. Hülya Arslan, suç vasfının değişme ihtimali, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, iki taraf birbirlerinden şikayetçi olmuştu. 

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