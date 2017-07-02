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Gezi Parkı'na giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek LGBT yürüyüşü öncesi Taksim İstiklal Caddesi’nde polis öğle saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemler çerçevesinde Gezi parkı da girişlere kapatıldı

Gezi Parkı'na giriş çıkışlar kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından yasaklanan 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek LGBT yürüyüşü öncesi Taksim İstiklal Caddesi’nde polis öğle saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemler çerçevesinde Gezi parkı da girişlere kapatıldı

02 Temmuz 2017 Pazar 15:16
Gezi Parkı'na giriş çıkışlar kapatıldı
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İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü’nden önceki gün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“02 Temmuz 2017 Pazar günü saat 17.00’de 8. Trans Onur Haftası programı adı altında, LGBT organizesinde Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı önünde toplanarak gerçekleştirilecek yürüyüşe Valilik tarafından izin verilmemiş ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 02.07.2017 Pazar günü saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.

• Zambak Sokak ve Meşelik Sokak

• Atıf Yılmaz Caddesi - Sadri Alışık Sokak • Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi • Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi • Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi • Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) • Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır.

GEZİ PARKI KAPATILDI

8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında bugün yapılması planlanan yürüyüşe Valiliğin izin vermemesi üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor. Polis Gezi Parkı'na yaya girişi ve çıkışına izin vermiyor. Parkın yakınında bir TOMA aracı bekletilerken polisler parka girmek isteyenleri uyararak girişlere izin vermiyor.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 15:26
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiTrans Onur HaftasıLGBTTaksim İstiklal Caddesi
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