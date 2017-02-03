banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87717
ALTIN
145.894
DOLAR
3.7373
STERLIN
4.6646
EURO
4.0128
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Generalleri ve savcıyı görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi’nden 16 generali görevden aldı

Generalleri ve savcıyı görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi’nden 16 generali görevden aldı

03 Şubat 2017 Cuma 14:49
Generalleri ve savcıyı görevden aldı
banner404

HÜKÜMETE ait olan publication.pravo.gov.ru sayfasından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Acil Durumlar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nden 16 generalin görevine son verdiği belirtildi.
Bunun yanı sıra Yaroslavl Oblastı Savcısı da görevden alındı ancak yapılan değişikliklerin nedeni henüz bilinmiyor.
Putin’in imzaladığı aynı kararname uyarınca Vladlen Aksenov ve Pavel Barışev Acil Durumlar Bakanı Yardımcılığa, Oleg Kamşilov 5 yıllığa Kırım’ın Savcısı görevine atandılar.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GeneralSavcıVladimir Putin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Özel'den MHP'li Çetin'e yanıt
CHP'li Özel'den MHP'li Çetin'e yanıt
FETÖ'nün İTÜ yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün İTÜ yapılanmasına operasyon
'Türkiye ile gerginliğin azaltılması için elimizden geleni yapacağız'
'Türkiye ile gerginliğin azaltılması için elimizden geleni yapacağız'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals