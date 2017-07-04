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Genel sekreter Kiraz Alanya'da

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Kemal Kiraz , Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Genel sekreter Kiraz Alanya'da

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Kemal Kiraz , Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

04 Temmuz 2017 Salı 22:36
Genel sekreter Kiraz Alanya'da
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ANTALYA Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Kemal Kiraz , Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim  ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. 
Genel Sekreter Kiraz'a Antalya Kamu Hastaneleri Birliği  Tıbbi Hizmetler Başkanı Operatör Doktor Mehmet Akdağ da eşlik etti. Mevcut hastane binasında incelemelerde bulunan Kiraz, hastane yönetiminden, yeni hastanenin son durumu hakkında da bilgi aldı.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 22:45
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