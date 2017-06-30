Gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteği ile PKK/KCK terör örgütünün gençlik kanadı olarak bilinen DGH'ye yönelik Beyoğlu Okmeydanı’nda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Daha önce tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin öncülüğünde giren ekipler, örgüt üyesi olduğu öne sürülen ve değişik zamanlarda el yapımı patlayıcı ile kamu kurum ve kuruluşlarına saldırı düzenleyen, araç kundaklama ve silahlı yağma olaylarına karıştıkları tespit edilen ikisi 18 yaşından küçük toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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