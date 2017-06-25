Gençlerin tatil macerası acı bitti

EDİNİLEN bilgiye göre, bayram tatilini yapmak üzere İstanbul'dan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine giden ve Mehmet Can K. (17) yönetiminde olduğu tahmin edilen motosiklet, Keşan'a bağlı Bahçeköy'de duble yolu ayrılan bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Niyazi V. (17) asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Süratli olduğu tahmin edilen motosiklet ise 100 metre uzakta durabildi.
Olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar acil olarak ameliyata alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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