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Genç polis trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul'dan Bursa'ya motosikletiyle bayram ziyareti için ailesinin yanına gelmek isteyen genç polis memuru, İstanbul-İzmir otobanında geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Genç polis trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul'dan Bursa'ya motosikletiyle bayram ziyareti için ailesinin yanına gelmek isteyen genç polis memuru, İstanbul-İzmir otobanında geçirdiği kazada hayatını kaybetti

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:23
Genç polis trafik kazasında hayatını kaybetti
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KAZA, İstanbul-İzmir Otobanı Gemlik gişelerinden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle Bursa yönüne gitmekte olan Faruk Zeki Oruç (23), motosikletinin kontrolünü kaybetti. Motosiklet otobanda kalırken, Oruç, bariyerlerin dışına savruldu. Kafasını yol kenarında bulunan taşa çarpan Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Genç polis memurunun kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PolisTrafik Kazası
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