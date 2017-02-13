Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88578
ALTIN
144.561
DOLAR
3.6731
STERLIN
4.5952
EURO
3.8936
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Şubat 2017 Alanya -...
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
İki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Aşkın enerjisini çağırın!
Aşkın enerjisini çağırın!

Genç kıza minibüste çirkin saldırı

Maltepe’de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diye bağırdı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

Genç kıza minibüste çirkin saldırı

Maltepe’de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diye bağırdı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

13 Şubat 2017 Pazartesi 19:33
Genç kıza minibüste çirkin saldırı
banner404

OLAY, Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste yaşandı. Arkadaşları ile birlikte gezmek için Maltepe’ye giden lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın” diyerek hakaretlerde bulundu. Genç kıza tekme de atan saldırgan, ardından kızın başörtüsünü çıkardı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kız ise uzun süre olayın şokunu yaşadı. Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girerek kadını sakinleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran şoför, duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alınırken, genç kız ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

Saldırıyı anlattı

İHA muhabirine saldırı anını anlatan Fatma Dilara Aslıhan Y., “Bugün okulum yarım gündü. Arkadaşlarımla gezmek için Maltepe’ye gitmek istedik. Minibüse bindik. Sonrasında minibüste yanıma fizik öğretmeni olduğunu öğrendiğim bir bayan oturdu. Sohbet ettik. Okulumu sordu, 'fizikle aran nasıl diye' sordu. O sırada birden arkamda oturan bayan topuzumdan tutarak beni arkaya doğru çekti ve şalımı eline aldı. Bağırmaya başladı ‘siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın. Siz ölmelisiniz’ gibi hakaretlerde bulundu. Sonrasında bana tekme atmaya çalıştı. Böbreğime tekme attı. O sırada minibüs karakolun önünden geçiyordu. Arkadaşlarım beni çekti. Sonra minibüsçü devreye girdi. Sonra polisler müdahale etti” dedi.
Darp raporu aldığını söyleyen genç kız, kendisine saldıran A.A.K.’den şikayetçi olduğunu ve adli sürecin başladığını söyledi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MaltepeMinibüGenç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma aracı evin bahçesine uçtu
Jandarma aracı evin bahçesine uçtu
Çelik kasayı delip vurgun yaptılar
Çelik kasayı delip vurgun yaptılar
400 yıllık vaaz kitabı
400 yıllık vaaz kitabı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals