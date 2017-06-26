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Genç kız serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli genç kız boğularak hayatını kaybetti

Genç kız serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli genç kız boğularak hayatını kaybetti

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:01
Genç kız serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde ikamet eden ve Kartalkaya Barajını yanına gelen iki kız kardeş Şehid Elhammud (12) ile Roae Elhammud serinlemek için suya girdi. Kız kardeşlerden Şehid Elhammud suya girmesiyle gözden kayboldu. Kardeşini suda kaybolduğunu gören Roae Elhammud durumu ailesine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş itfaiyesi dalgıç ekipleri, baraj gölünde yaptığı aramada Şehid Elhammud cansız bedenine ulaştı. Kızları Şehid Elhammud’un ölüm haberiyle yıkılan ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş
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