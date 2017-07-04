Genç kadın dehşeti yaşadı! Yerde metrelerce sürüklendi

OLAY, önceki gece Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi üzerinde yaşandı.İsmi henüz öğrenilemeyen genç bir kadını cadde üzerinde 80 HA 973 plakalı otomobile bindirmeye çalışan 3 kişi, kadın direnince bu kez kadını yere düşürerek hızla uzaklaşmak istedi.



METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Otomobil içerisinde kendisine ait bir şeyin olduğu tahmin edilen genç kadın aracın kapısından tutununca da metrelerce yerde sürüklendi. Otomobilin kapısını bırakmayan kadın daha sonra araçtan inen bir erkek tarafından kolundan tutularak yola savurdu. Yere düşen genç kadın ağlarken, araç hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

ARKADAN GELEN SÜRÜCÜLER YARDIM ETTİ

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası trafikte seyreden araçlardan inen diğer sürücüler genç kadının yanına giderek yerden kalkması için yardım etti.

