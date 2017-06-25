Genç doktorun sır ölümünde yeni gelişme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 Mayıs günü evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç doktor Pevrul Tana ile ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlanmadı. Genç doktorun intihar ettiği ihtimali güçlenirken, başındaki poşetin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Ayrıca intihar etmek için 3 şırınga dolusu ilaç hazırladığı belirlenirken, ilaçların kullanmadığı ortaya çıktı