Genç doktorun sır ölümünde yeni gelişme

HAKKARİ'NİN Şemdinli İlçesi'nde görev yapan aile hekimi Pevrul Tana yalnız yaşadığı Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evinde, 5 Mayıs günü başına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü olayı titizlikle araştırıyor.
Genç doktorun ölümüne ilişkin incelemede cinayet bulgusuna rastlanmazken intihar olasılığı güçlendi. Daha önce bileklerinde kesik tespit edilen Tana'nın "yüzde 90 intihar etmiş olabileceği" belirtildi. Genç doktorun intihar etmek için 3 şırınga dolusu ilaç hazırladığı evde yapılan aramalarda bulundu. Fakat ilaçları kullanmadığı öğrenildi.
KAFASINDAKİ POŞETİN SIRRI
Soruşturma sürerken genç doktorun başındaki poşetin sırrını çözülmeye çalışılıyor. Pevrul Tana'nın 1,5 önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıkarken, psikolojik sorunları olduğu belirlenmişti. Tana'nın telefonunu da inceleniyor.
Şemdinli'de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Pevrul Tana, izin alıp Konya Emirgazi'de yaşayan ailesinin yanına gedeceğini söylemiş, 6 gün sonra da evde ölü bulunmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.