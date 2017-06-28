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Gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı

Başkent Ankara’da bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı

Başkent Ankara’da bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 08:45
Gece kulübünde silahlı saldırı: 5 yaralı
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OLAY, saat 04.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakaları tespit edilemeyen 2 otomobille Kavaklıdere Mahallesi Konur 2 Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen aralarında Turan S.’nin de bulunduğu silahlı 5 kişi, içerideki kişilerin üzerine ateş açmaya başladı. Saldırganların etrafa saçtığı kurşunların hedefi olan İsmail A., Mustafa Y., İsmail Deniz D., Mesut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Daha sonra mekanı terk ederek araçlarına binen saldırganlar, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Mekandan gelen silah ve çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Numune Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için alarma geçti. Mekanın etrafını şerit çekerek kapatan polis ekipleri, sokak üzerinde toplanan meraklı kalabalığı olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Kısa süre sonra bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Polis ekipleri, gece kulübünde ve sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı buldu.

Olay hakkında inceleme başlatıldı.

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