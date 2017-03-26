Gardıropta yaşayan aile için flaş gelişme

HALİLİYE Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, siyasiler ve bürokratlar ile birlikte kamuoyunda gardıropta yaşayan aile olarak yer alan Veysi Hurma, eşi Dilek ve çocuklarını ziyaret etti. Aileyle görüşen Bakan Çelik ve Başkan Demirkol, aileye gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.

Veysi Hurma’ya Başkan Fevzi Demirkol’un Haliliye Belediyesinde kendisini istihdam edeceğini de belirten Bakan Çelik, yaptığı açıklamada, “Aile kendi aile bünyesinde sıkıntılar yaşayan bir aile ve kendisine göre bir çıkış yolu bulmuş. Belediyelerimiz bu konuda çok duyarlı.

Yüzlerce insana bu konularda el atarlarken böyle bir talebi olmadan kendi kendine bir yöntem bulmuş vatandaş aslında gitseydi gerek Haliliye Belediyemiz gerekse Büyükşehir Belediyemiz ve valiliğimiz hepimiz bu ve benzer arkadaşlara yardım ediyor. Daha önce de yardım talebinde bulunulmuş kaymakamlık belli bir miktar vermiş gelmiş onu almamış.

Kendi bünyesindeki sorunu bir şekilde gündeme gelmiş bize düşen görev ne ise belediye başkanlarımız şimdi onları yerine getiriyorlar. Vatandaşımıza sahip çıkacağız. İnşallah kendi sorunlarını kendisi çözer tamamen ailevi bir sorun. Devletimiz sosyal bir devlet, güçlü bir devlet herkesin elinden tutuyor. Her ocağın tütmesi için gayret gösteriyor. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Mağduriyet devletimizden belediyelerimizden kaynaklanan bir mağduriyetin neticesi değildir. Kendisinden kaynaklanan bir mağduriyetin medyaya yansıması bizde doğrusu neden belediye ve valiliğe müracaat etmeden bir şey oldu diye neticede devletimiz görevini yapmak istemiş ama vatandaş onu uygun bulmamış ve sonuç itibariyle ne gerekiyorsa belediyelerimiz yapacaklardır” dedi.

3 çocuk babası Veysi Hurma'nın istihdamını sağladıklarını ifade eden Başkan Fevzi Demirkol ise, “Veysi kardeşimizin durumu ile ilgili ailenin daha önceden şiddetli geçimsizlik nedeniyle karı kocanın ayrılması ve çocukların ortada kalması söz konusu olmuştur.

Biz aileye destek olmak ve ailenin birleştirilmesi noktasında hem rehabilitasyon çalışması hem de ailemize iş imkanı sağladık. Daha öncesinde de sosyal yardımlarda bulunmuştuk. Şimdi hem ailenin bütünleşmesi açısından karı kocanın rehabilitasyonu hem de iş imkanı noktasında yardımcı olduk” şeklinde konuştu.