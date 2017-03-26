Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Mart 2017 Alanya -...
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200...

Gardıropta yaşayan aile için flaş gelişme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gardıroptan bozma evde yaşayan bir ailenin kamuoyuna yansımasının ardından aileye yardım elini uzattı

Gardıropta yaşayan aile için flaş gelişme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gardıroptan bozma evde yaşayan bir ailenin kamuoyuna yansımasının ardından aileye yardım elini uzattı

26 Mart 2017 Pazar 20:17
Gardıropta yaşayan aile için flaş gelişme
banner404

HALİLİYE Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, siyasiler ve bürokratlar ile birlikte kamuoyunda gardıropta yaşayan aile olarak yer alan Veysi Hurma, eşi Dilek ve çocuklarını ziyaret etti. Aileyle görüşen Bakan Çelik ve Başkan Demirkol, aileye gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.

Veysi Hurma’ya Başkan Fevzi Demirkol’un Haliliye Belediyesinde kendisini istihdam edeceğini de belirten Bakan Çelik, yaptığı açıklamada, “Aile kendi aile bünyesinde sıkıntılar yaşayan bir aile ve kendisine göre bir çıkış yolu bulmuş. Belediyelerimiz bu konuda çok duyarlı.

Yüzlerce insana bu konularda el atarlarken böyle bir talebi olmadan kendi kendine bir yöntem bulmuş vatandaş aslında gitseydi gerek Haliliye Belediyemiz gerekse Büyükşehir Belediyemiz ve valiliğimiz hepimiz bu ve benzer arkadaşlara yardım ediyor. Daha önce de yardım talebinde bulunulmuş kaymakamlık belli bir miktar vermiş gelmiş onu almamış.

Kendi bünyesindeki sorunu bir şekilde gündeme gelmiş bize düşen görev ne ise belediye başkanlarımız şimdi onları yerine getiriyorlar. Vatandaşımıza sahip çıkacağız. İnşallah kendi sorunlarını kendisi çözer tamamen ailevi bir sorun. Devletimiz sosyal bir devlet, güçlü bir devlet herkesin elinden tutuyor. Her ocağın tütmesi için gayret gösteriyor. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Mağduriyet devletimizden belediyelerimizden kaynaklanan bir mağduriyetin neticesi değildir. Kendisinden kaynaklanan bir mağduriyetin medyaya yansıması bizde doğrusu neden belediye ve valiliğe müracaat etmeden bir şey oldu diye neticede devletimiz görevini yapmak istemiş ama vatandaş onu uygun bulmamış ve sonuç itibariyle ne gerekiyorsa belediyelerimiz yapacaklardır” dedi.

3 çocuk babası Veysi Hurma'nın istihdamını sağladıklarını ifade eden Başkan Fevzi Demirkol ise, “Veysi kardeşimizin durumu ile ilgili ailenin daha önceden şiddetli geçimsizlik nedeniyle karı kocanın ayrılması ve çocukların ortada kalması söz konusu olmuştur.

Biz aileye destek olmak ve ailenin birleştirilmesi noktasında hem rehabilitasyon çalışması hem de ailemize iş imkanı sağladık. Daha öncesinde de sosyal yardımlarda bulunmuştuk. Şimdi hem ailenin bütünleşmesi açısından karı kocanın rehabilitasyonu hem de iş imkanı noktasında yardımcı olduk” şeklinde konuştu. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'En büyük kötülüğü yapıyorlar'
'En büyük kötülüğü yapıyorlar'
Ak Parti'ye geçti
Ak Parti'ye geçti
'Haziran ayında 2. sırada olacağız'
'Haziran ayında 2. sırada olacağız'

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals