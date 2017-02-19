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Fuhuş operasyonu

22 yaşındaki engelli bir genç kadına para karşılığında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

Fuhuş operasyonu

22 yaşındaki engelli bir genç kadına para karşılığında zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

19 Şubat 2017 Pazar 20:50
Fuhuş operasyonu
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İDDİALARA göre olay, İskilip ilçesinde yaşandı. S.Ş. adlı kişinin E.B. (22) adlı engelli kadını para karşılığından erkeklere pazarladığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada E.B. adlı engelli genç kadının bağ evlerinde, ormanlık alan ve araç içerisinde para karşılığında fuhuş yapmaya zorlandığı belirlendi. Yapılan istihbari çalışmaların ardından operasyon başlatan polis ekipleri konuyla ilgisi olduğu belirlenen S.Ş., A.S., H.Y., ve K.K. adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi cezaevine gönderildi.
Diğer taraftan engelli genç kadınla para karşılığında ilişkiye girdiği iddia edilen 12 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Engelli Bir GençKadınFuhuş
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