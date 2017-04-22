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fuhuş çetesi operasyonu! Anne ile iki oğlu tutuklandı

Kırıkkale'deki fuhuş operasyonu sonrası mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden anne ve iki çocuğu, fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi

fuhuş çetesi operasyonu! Anne ile iki oğlu tutuklandı

Kırıkkale'deki fuhuş operasyonu sonrası mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden anne ve iki çocuğu, fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi

22 Nisan 2017 Cumartesi 16:44
fuhuş çetesi operasyonu! Anne ile iki oğlu tutuklandı
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KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekiplerince Yahşihan İlçesi'nde kiraladıkları apartman dairesinde fuhuş yapan ve yaptırdıkları tespit edilerek suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 4'ü kadın 7 kişiden anne ile 2 oğlu tutuklandı.Fuhuş ihbarı üzerine takibe geçen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi'nin bulunduğu Yahşihan İlçesi, Yenişehir semtinde bir apartmandaki daireye baskın düzenledi.
 
FUHUŞ YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Özbekistan uyruklu 57 yaşındaki kadın, erkek çocukları 32 yaşındaki O.A., 30 yaşındaki H.A., gözetleyici konumunda bulunan 42 yaşındaki Y.Y., para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen kadınlardan Özbekistanlı 40 yaşındaki G.I. ve Kırgızistanlı 30 yaşındaki Z.Z. ile G.H. düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.
 
ANNE VE İKİ OĞLU TUTUKLANDI

Ahlak Bürosu ekipleri tarafından fuhuş yaptırdıkları ve yaptıkları tespit edilen 7 kişi, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden anne N.A, çocukları O.A ve H.A., fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi.Kırgızistanlı G.C. ve Z.Z. ile Özbekistanlı G.I. adlı kadınların sınır dışı edilmesine karar verilirken., Y.Y. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


 

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Son Güncelleme: 22.04.2017 16:50
Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleFuhuş çetesiAnne Ile Iki Oğlu Tutuklandı
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