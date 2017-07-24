Freni patlayan hafriyat kamyonu eve girdi!

KÜTAHYA'DA freni patlayan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki binaya girdi. Sürücü Demir, kamyondan atlayarak kurtulurken, binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Ev sahibi Yavuz, kamyonun eve çarptığı sırada kahvaltı yaptıklarını ifade ederek, "Bir anda büyük bir gürültüyle bina sallandı ve evin duvarları yıkıldı. Önce deprem olduğunu sandık. Ama dışarı baktığımızda büyük bir kamyonun evimize çarptığını gördük. Binanın kolonları da hasar gördü" diye konuştu.
FRENİ PATLAYAN HAFRİYAT KAMYONU YOL KENARINDAKİ BİNAYA DALDI
Kütahya'da freni patlayan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki binaya girdi.Rampada freni patlayan Recep Demir'in kullandığı 43 RF 19 plakalı toprak yüklü yüklü kamyon, Okmeydanı Mahallesi Radar Caddesi'ndeki Tefik Yavuz'a ait 2 katlı eve çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ KAMYONDAN ATLAYARAK KURTULURKEN, BİNADA BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ
Sürücü Demir, kamyondan atlayarak kurtulurken, binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Ev sahibi Yavuz, kamyonun eve çarptığı sırada kahvaltı yaptıklarını ifade ederek, "Bir anda büyük bir gürültüyle bina sallandı ve evin duvarları yıkıldı."
"ÖNCE DEPREM OLDUĞUNU SANDIK"
"Önce deprem olduğunu sandık. Ama dışarı baktığımızda büyük bir kamyonun evimize çarptığını gördük. Binanın kolonları da hasar gördü" diye konuştu.
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