Fırıncıların serinleme yöntemleri şaşırtıyor

YURT genelinde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa’da vatandaşlar her geçen gün yeni bir yöntemle serinlemeye çalışıyor. Fırıncı esnaflarından ocakçı Bekir Acar, bayramın ilk gününden itibaren uyguladığı leğende buzlu su yöntemi ile şaşırttı. Ocakçı Acar, fırın içerisinde bulunduğu konum itibari ile en çok sıcaklığı kendisinin hissettiğini belirterek bu yöntemle serinlediğini ifade etti.

“Sıcaklardan bunalıma girdik”

Son günlerde etkisini artıran sıcaklardan dolayı bunalıma girdiğini kaydeden Bekir Acar, “Yeni bulduğumuz bu yöntemle serinlemeye çalışıyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Şanlıurfa ilinde son günlerde bastıran sıcaklardan dolayı bunalıma girdik ve böyle bir yöntem bulduk. Alt kısımda bulunan leğenin içerisindeki buzlu suya ayağımızı koyarak serinlemeye çalışıyoruz. Hava sıcakları gittikçe artıyor. Galiba böyle giderse daha çok buz kullanmayı tercih edeceğiz” dedi.Fırında sıcaklar iki katına çıkıyorDışarıda hissedilen sıcaklığın iki katına çıktığı fırın içerisinde yöntem sayesinde serinlediğine dikkat çeken ocakçı Acar, “Hava sıcaklığı dışarıda 45-50 dereceyken burada 100 dereceyi bulabiliyor. Biz de burada işimiz gereği, ekmek pişiriyoruz, biber, patlıcan ve tepsi yemekleri de pişirdiğimiz için daha sıcak oluyor. Bu nedenle böyle bir yönteme başvurduk. Oruç ayında havalar daha serindi. Bayramın birinci gününde başlayan sıcaklar gün gittikçe de artmaya başladı. Sıcaklardan bizde ne yapalım diye karar verdik. Leğen getirdik, önce içerisine su koyduk, baktık çok soğutmuyor. Daha sonra ise içerisine buz atmak aklımıza geldi. Şimdi leğenin içerisine buz atarak serinliyoruz” ifadelerini kulandı.