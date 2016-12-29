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Fırat Kalkanı’ndan acı haber

Suriye'de yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı

Fırat Kalkanı’ndan acı haber

Suriye'de yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı

29 Aralık 2016 Perşembe 23:18
Fırat Kalkanı’ndan acı haber
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki tedavileri devam ediyor.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 39’uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep’e getirileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 29.12.2016 23:19
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekâtıEl Babşehit
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