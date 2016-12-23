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Firari rektörün firari oğlu için flaş karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 12'si tutuklu 13 kişi hakkında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava açılanlar arasında kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu da var

Firari rektörün firari oğlu için flaş karar!
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla  Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik  yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 şüpheli hakkında hazırlanan  iddianamede, FETÖ'ye ilişkin detaylı bilgiler verilirken, 15 Temmuz darbe  girişimi anlatıldı.

  BYLOCK, 1 DOLAR VE BANK ASYA 

İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı  "ByLock" kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin de ByLock kullanıcılarıyla yoğun  görüşme yaptıkları kaydedildi. Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında  Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para  yatırdıklarının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin ev ve iş  yerlerinde yapılan aramalarda 1 dolar ele geçirildiği aktarıldı. İddianamede,  şüphelilerin el koyulan telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüte ilişkin  paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı belirtildi. İddianamede, soruşturma kapsamında 12 şüphelinin tutuklandığı,  kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak  Tekalan'ın ise bulunamadığı, firari olarak arandığı ve hakkında yakalama kararı  çıkarıldığı bildirildi.
Şüphelilerin örgütün 17/25 Aralık teşebbüsünden önce aralarında BDDK,  SPK, TİB ve Maliye Bakanlığının da bulunduğu kritik yerlerde çalıştıkları, daha  sonra Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Biriminde görev yaptıkları, 15  Temmuz darbe girişiminden sonra da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç  edildikleri kaydedildi.İddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından  onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün  içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. İddianamenin  kabul edilmesi halinde şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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Etiketler; #İstanbul #Şerif Ali Tekalan #fetö #dava başbakanlık #Başbakanlık
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