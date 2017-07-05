Film sahnesi değil gerçek

AYDIN'IN Köşk İlçesi’ne bağlı Güzelköy’de ikamet eden ancak gezginci arıcı olduğu için ülkenin değişik yerlerinde arıları ile konaklayan İsa Süzer, kendine has yöntemleri ile oğul çıkarıp kovandan kaçan kolonileri topluyor. Mesleği arıcılık olduğu için görenleri oldukça şaşırtan arı toplama işinin kendisi için sıradan bir iş olduğunu belirten İsa Süzer, oğul çıkardığı için kovanı terk eden binlerce arıyı kendi vücuduna konduruyor. Genç arıcının görenleri şaşkına çeviren arı toplama yöntemi ise film sahnelerini aratmayacak görüntüler oluşturuyor. Aynı zamanda baba mesleği olan arıcılığı çocuk yaşlardan bu yana yaptığını belirten İsa Süzer, görenleri hayrete düşüren arı toplama işini “Arıları olduğu bölgede çalışırken oğul çıkarıp kovanı terk eden bir koloni geldi. Koloninin Bey’ini aldım. Onu elimde tutunca anaarının peşinden gelen diğer tüm arılar da anaarının salgıladığı koku ile benim vücudumda toplanıyor. Koloninin tüm arıları benim vücudumda toplandıktan sonra bu koloniyi yeni bir kovana yerleştiriyoruz. Arılar soksa da beni etkilemiyor” dedi.