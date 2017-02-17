GEÇTĞİMİZ yıl hayatını kaybeden Küba’nın efsane lideri Fidel Castro’nun adı Çankaya’da yaşayacak. Çankaya Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde bulunan bir parka Küba lideri Fidel Castro’nun adı verilecek.

“Kardeş kent” dostluğu parkla sürecek”

Aydınlarının, bilim insanlarının, sanatçılarının ve sporcularının adlarını parklarına vererek vefasını gösteren Çankaya Belediyesi, ülkeler arası dostluk çalışmalarına da katkısını sürdürüyor. Yabancı ülkelerde “kardeş kent” anlaşması yaparak Türk ve diğer ülke halkları arasında dostluk köprüsü kuran Çankaya Belediyesi, 2003 yılından bu yana Küba Havana Playa ile de kardeş kent. Küba ile uzun yıllara dayanan bu dostluk, 90 yıllık yaşamını emperyalizme karşı mücadeleye adayarak Küba halkının yanı sıra dünya üzerinde birçok halkın sevgisini kazanmış olan devrimci lider Fidel Castro’nun adını Çankaya’da yaşatma kararıyla daha da pekişecek.